На Неделю высокой моды в Лондоне пригласили только здоровых манекенщиц

На проходящей в Лондоне Неделе высокой моды большее внимание посетителей привлекают не представленные туалеты, а вес демонстрирующих одежду моделей. Организаторы мероприятия постоянно находятся в поиске оправданий тому, что ими не был введен запрет на чрезмерно худых манекенщиц, совершающих дефиле на подиуме во время London Fashion Week. "Мы приняли решение не вводить запрет на демонстрацию одежды девушками с небольшим весом, так как это может быть воспринято как дискриминация. Вы же не можете, глядя на супер-модель, заявить, что она страдает расстройством. Может быть, у нее телесная конституция такая", - заявила в интервью Reuters Television Хиллари Рива (Hilary Riva), исполнительный директор организации British Fashion Council, курирующей London Fashion Week. В то же время, по сообщению организаторов шоу, все участники Недели высокой моды в Лондоне были предупреждены, что в показах могут участвовать "лишь здоровые манекенщицы". Стоит отметить, что в рамках кампании, которая началась вскоре после нескольких трагических случаев, связанных с возникновением нервной анорексии (непреодолимое желание снижать свой вес - Телеграф) у моделей, в Лондоне в некоторых ресторанах манекенщицам предлагается бесплатная пища, лишь бы они не теряли вес. Однако, в отличие от Милана и Мадрида, где запрет на чрезмерно худых супер-моделей остается в силе, Лондон не собирается следовать примеру других "модных" городов. По мнению основателя марки Noir, "запрет все равно не решает проблемы". "Никакой закон не сможет решить возникшую ситуацию. Единственный путь – это знание, то есть обучение и образование моделей", - заявил Питер Ингверсен (Peter Ingwersen).