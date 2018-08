В США вручены награды за лучшие спецэффекты

В Лос-Анджелесе состоялось выручение наград за лучшие спецэффекты в кино, видеоклипах и компьютерных играх. Обладателем сразу шести премий VES Awards среди фильмов стала лента "Пираты Карибского моря 2". Победителем среди музыкального видео стал совместный клип U2 и Green Day под названием The Saints Are Coming. Картина Гора Вербински (Gore Verbinski) "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" стала победителем сразу в шести номинациях, в том числе – за "лучший эффект года", "лучший анимированный персонаж", и "лучшее искусственное окружение", сообщает DigitOnline. Приз за "лучшие спецэффекты второго плана" (Outstanding Supporting Visual Effects) получила драма "Флаги наших отцов" (Flags of Our Fathers) Клинта Иствуда (Clint Eastwood). Награды за "лучшие спецэффекты в кино" была удостоена последняя серия бондианы "Казино Рояль" с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Кроме того, премию за "будущие выдающиеся спецэффекты" был награжден ролик компьютерной игры Assassin's Creed, который будет создан французским издателем Ubisoft на базе своей новой студии в Канаде. Как сообщал ранее Телеграф, Ubisoft планирует создать собственную киностудию, которая будет выпускать видео-продукцию, созданную с использованием технологии 3D CGI. Лучшим анимированным персонажем в мультфильме был признан персонаж по имени Мэтер (Mater) из "Тачек" (Cars). Кроме того, награды VES Awards были вручены и по другим категориям, в том числе – рекламным роликам, телевизионным сериалам и всевозможным шоу-программам, транслируемым по телевидению.