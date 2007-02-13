Жанна Фриске станет проводницей в «Иронии судьбы-2»

Скоро Жанна вновь порадует поклонников новой ролью в кино. На этот раз певица предстанет в образе проводницы. Блистательный дебют Жанны в фильме «Ночной дозор» состоялся три года назад. В прошлом году на экраны вышел «Дневной дозор». Оба фильма стали кассовыми и завоевали большую популярность и любовь у зрителей, а Жанна зарекомендовала себя как профессиональная актриса, и получила за роль ведьмы Алисы премию «Золотая деталь». Режиссер Тимур Бекмамбетов остался очень доволен работой с Жанной, как и сама певица. Поэтому, когда Тимур предложил ей сняться в его новом фильме, она без сомнений дала свое согласие. - Фильм называется "Ирония судьбы или с легким паром-2", - рассказывает NEWSmusic Фриске. – Мне очень понравилось работать с Тимуром, и, когда после завершения съемок «Дозоров» он предложил мне сыграть в его новом фильме, я согласилась. Тогда я даже не знала, кого буду играть. Мне интересны любые образы. Недавно стало известно, что Жанна примерит на себя роль проводницы. Съемки с ее участием начнутся в ближайшее время. Кроме этого певица и актриса готовит еще несколько сюрпризов, которые обещала скоро раскрыть. Кроме того, недавно копилка наград певицы, актрисы и просто очаровательной женщины пополнилась званием «Самой сексуальной артистки 2006 года». На днях в кинотеатре «Космос» прошла церемония вручения наград «Звуковая дорожка». Жанна Фриске была заявлена в нескольких номинациях. И, как всегда, она не осталась без наград. Дух соперничества, несмотря на позитивный настрой номинантов, все же присутствовал. Артисты переживали за кулисами, а зрители болели за своих любимчиков в зале. Жанна приехала на церемонию в отличном настроении. Но оно поднялось еще больше, когда ее объявили победительницей в номинации «Sexy». Оставив далеко позади Аниту Цой, Веру Брежневу и Сати Казанову, Жанна получила заслуженный приз. - Мне, безусловно, очень приятно, - признается Жанна. – Любая награда – это бальзам на сердце артиста. Все, что я делаю, я делаю для зрителей и поклонников, и меня очень радует, что мои усилия оценивают не только зрители, награждая меня аплодисментами и цветами, но и профессионалы. Я обещаю и далее не разочаровывать всех, кто в меня верит. И хочу сказать большое спасибо поклонникам, которые всегда со мной. В знак благодарности Жанна спела для присутствующих один из своих последних хитов.