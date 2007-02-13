«Считалочка» от «Алиби»

6 февраля группа "Алиби" сняла клип на новую песню "Считалочка", которая войдёт в четвёртый альбом дуета. Его релиз запланирован на конец весны этого года. Песня от имени всех девушек посвящается парням, которые их любили, но в настоящие чувства девичье сердце не поверило. Поэтому, лейтмотив этой песни - искреннее "сорри". Известный режиссёр Игорь Иванов предложил выдержать стилистику видео в лучших традициях R'n'B: сочная картинка и яркие образы. Что касается сюжета и амплуа героинь, то и здесь был преподнесён новый ракурс: стервозный характер. В истории с возлюбленным, Алина безжалостно царапает крыло новенького, только что подаренного молодым человеком авто ключами, а Аня бесцеремонно швыряет обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами в полтора карата (изделие ювелирной дизайн-студии "Гарарук") в своего молодого человека сразу после предложения руки и сердца. Над стилем работали Альбина Завальская под чутким руководством Игоря Иванова и Ольги Навроцкой. Некоторые вещи были исполнены в дизайнерской мастерской практически за сутки, но есть украшения и одежда известных брэндов из Spazio, общей стоимостью свыше 7 тыс. у.е. Кроме того, на плечики Алины было наброшено изысканное меховое манто от студии "DSFURS" Ольги Алёновой. С визажом и причёсками Светлана Рымакова и Елена Твелина, как всегда попали в десятку, выдержав образы в духе R'n'B. На съемочной площадке обошлось без форс-мажоров, если не считать пять пар порванных колготок на Алине во время эмоциональных танцев на площадке. А ещё, Аня и Алина остались очень довольны совместной работой со своими партнёрами - парнями по клипу, которые замечательно справились со своими ролями. Источник: missfoto.kiev.ua.