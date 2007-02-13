Пэрис Хилтон забыла извиниться

Пропав на некоторое время, Пэрис Хилтон со своей сестренкой появилась на вручении музыкальной премии Grammy. Пэрис Хилтон (Paris Hilton) присутствовала на вечеринке после церемонии Grammy в Лос-Анджелесе, 11 февраля. Она весело проводила время и охотно позировала фотографам. Однако, как ни старались репортеры, они так и не смогли добиться от наследницы гостиничной империи Hilton публичных извинений за "острые" словечки в адрес афро-мериканцев. В заполонивших интернет видеозаписях, Пэрис и ее сестренка Николь неоднократно называли афро-американцев словами "nigger" и "faggot". Кроме того, Пэрис изобрела свое собственное обозначение "Lolas". Обнародванные видео вызвали бурю эмоций у общественности, в особенности у черного населения. При этом Пэрис умудрилась обидеть не только афро-американцев, но и оскорбить горячо любимых ею геев, которые высказали светской львице свой протест и потребовали извинений. Когда были отсняты скандальные кадры, не известно. Сайт Access Hollywood сообщает, что это, "похоже, было несколько лет тому назад". Другой сайт, ITV, пишет, что съемка производилась на одной из недавних светских попоек. "Неважно, когда именно Пэрис Хилтон произносила эти слова в камеру, главное, что видео обнародовано, и она должна нести ответственность, - заявил Нил Джулиано (Neil Giuliano), президент Американского Альянса геев и лесбиянок против клеветы (GLAAD), являющегося одной из самых влиятельных в стране ЛГБТ-организаций. "Это не просто случайно вылетевшие словечки, их произносят так, словно подстрекают гомофобию и расизм. Хилтон должна объяснить, что произошло, и принести извинения ЛГБТ-сообществу и афро-американцам, оскорбленным ее нарочито высказанным неуважением", - добавил он.