Инна Маликова писала второй альбом четыре года

Релиз нового альбома Инны Маликовой «Кофе и шоколад» состоится в феврале на лейбле «CD Land». «Кофе и шоколад» писался больше четырех лет и стал вторым диском в сольном творчестве исполнительницы. Работу над пластинкой певица планировала закончить еще в 2005 году, но решила, что диску не хватает заглавной песни. Такой песней стала недавно написанная композиция «Кофе и шоколад». Авторами песен второй пластинки стали Сергей Низовцев, Евгений Курицын, Павел Есенин, Андрей Громов, Баглан Садвакасов, а продюсером альбома сама Инна Маликова.