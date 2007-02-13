Уитни Хьюстон шокировала своим декольте

Уитни Хьюстон хочет быстрее развестись со своим мужем, певцом Бобби Брауном. Об этом американская певица и актриса просит суд калифорнийского города Оранж, куда все необходимые бумаги были поданы еще 6 октября прошлого года, пишет FederalPost. В изложенной на двух страницах просьбе 43-летней чернокожей исполнительницы говорится, что в ее деле "нет никаких проблем с дележом общей собственности". Она просит лишь сделать ее главным опекуном 13-летней дочери Бобби Кристины. С сентября 2004 года Хьюстон работает над новым альбомом с продюсером Клайвом Дэвисом. С тех пор певице вызвались помочь в записи ее многочисленные знакомые звезды: Натали Коул, Дайонн Уорвик, Мисси Эллиотт, Мэри Джей Блайдж. Мать Уитни, певица Сисси Хьюстон, также хочет записать с ней дуэт. Друзья сочувствуют Уитни, так как вот уже несколько лет ее имя слышно в основном в связи со скандалами. Она то и дело пытается лечиться от наркомании. Правда, на прошедшей перед вручением премии Grammy вечеринке звезда выглядела помолодевшей и счастливой. Певица была в вечернем платье с глубоким декольте и резко отличалась от той наркоманки, фотографии которой несколько месяцев назад потрясли всех поклонников Хьюстон.