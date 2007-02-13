Известный певец Джастин Тимберлейк не смог выступить на "Грэмми" из-за ужасного похмелья Джастин Тимберлейк так повеселился ночью в пятницу, что оказался не в состоянии выступить на ежегодной субботней вечеринке, организованной перед церемонией вручения "Грэмми" (Clive Davis’ annual pre-Grammy). – Джастин заболел, – сообщил гостям хозяин праздника Клайв Дэвис. – Он лежит дома с температурой 39,5. По толпе пробежал смешок. – Он не выглядел уж очень больным, когда отрывался сегодня в 5 утра на другой вечеринке, – заметила одна из пришедших знаменитостей.