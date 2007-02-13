Кейт Уинслет судится с журналистами

13 февраля 2007, 15:48

Голливудская актриса Кейт Уинслетт подает в суд на британский журнал, который опубликовал материал о том, что она посещала диетолога, чтобы похудеть. Звезда "Титаника" с пышными формами выступает категорически против популярной в Голливуде тенденции к излишней худобе, и пришла в ярость, узнав, что в журнале Grazia появилась статья о том, что она прибегла к крайним мерам ради похудения и посещала Chinese Healing Institute в Санта-Монике, Калифорния. Вчера на вручении премий BAFTA в Лондоне Кейт подтвердила информацию – она будет судиться с издательством за сфабрикованную статью, которая подает неправильный пример впечатлительным фанатам, сообщает Е-motion. "Я очень расстроена, – признается Кейт. – Это абсолютно неверно, это наглая ложь!". В прошлом году Уинслет уже говорила о своей обеспокоенности тем, что ее дочь Миа тоже захочет вписаться в нулевой размер: "Чем я возмущаюсь, так это тем, что образ совершенства становится все тоньше и тоньше. Это очень опасно, и пугает меня до смерти". Кстати, это уже не первый иск Кейт против глянцевых изданий. Когда бильд-редактор одного из журналов подкорректировал ее фото на обложке, "уменьшив" объемы Кейт и сделав ее значительно стройнее, звезда "Титаника" подала на журнал в суд. Пусть знают, как искажать ее природную красу! На журналистов в свое время взъелась целая плеяда знаменитостей. Так, звезда телесериала "Друзья" и ряда других телевизионных и кинофильмов, бывшая жена голливудского актера Брэда Питта Дженнифер Энистон (ФОТО) подала в суд на папарацци. Она утверждает, что фотограф вторгся в ее частную жизнь, когда с помощь телеобъектива сфотографировал ее с обнаженным бюстом и полуодетой. Фотографии папарацци продал за крупную сумму денег многотиражным изданиям, после чего они разошлись по всему миру. По материалам Верховного суда Лос-Анджелеса, некий Питер Брандт наблюдал за Энистон на расстоянии, и его действия были агрессивными, навязчивыми и незаконными. 36-летняя актриса была сфотографирована там, где она не ожидала никакой слежки. Энистон требует у фотографа заплатить ей денежную компенсацию, но главное – она добивается постановления суда, которое остановит Брандта или кого-либо другого от попыток заработать на ее фотографиях. Ранее Энистон уже подала судебный иск против другого фотографа, который влез на стену соседского дома, чтобы сфотографировать ее, когда она загорала топлесс на лужайке позади своего дома. Эти фотографии также были опубликованы во множестве СМИ. Владелец крупнейшего в Лос-Анджелесе агентства папарацци Х-17 Франкус Навар два года назад заплатил Анистон $550 тыс., чтобы уладить дело по обвинению его во вторжении в ее частную жизнь, однако виновным себя в этом преступлении он не признал. Судебный иск Дженнифер Энистон поступил на фоне ведущегося расследования против десятков папарацци, все более назойливо вторгающихся в жизнь кинозвезд Голливуда в поисках пикантных фотографий, которые можно будет подороже продать. Папарацци не любят, их ненавидят, с ними дерутся и судятся. Но как ни крути, именно они создают имидж светским персонажам. Начинающие "тусовщики" часто платят за красивые или скандальные снимки. При всем негодовании, которое вполне искренне изливают знаменитости на папарацци, сами они понимают, что фотографы не просто являются неотъемлемой частью шоу-бизнеса. Именно они создают и поддерживают звездный статус. Наличие свиты из фотографов – признак успеха и славы.

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