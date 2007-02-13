Джулия Робертс снимется у режиссера-новичка

Известная актриса Джулия Робертс, в последнее время взявшая в привычку сниматься не чаще, чем раз в тысячелетие, подписала контракт на участие в новом фильме. Актриса сыграет главную героиню в фильме "Светлячки в саду" (Fireflies in the Garden), пишут Подробности. Режиссером проекта назначен дебютант в большом кино и обладатель приза Американской киноакадемии среди студентов Деннис Ли, он же написал сценарий картины. Также в картине снимется Кэрри Энн-Мосс, а переговоры об участии в ленте ведут Эмили Уотсон и Райан Рейнолдс. Сценарий частично основан на фактах из жизни режиссера, и расскажет о проблемах внутри семьи когда в ней случается трагедия. Съемки начнутся в марте в Остине, Техас.