Анжелина Джоли горюет и голодает

Здоровье голливудской актрисы Анжелины Джоли практически подорвано, говорят ее близкие друзья. Актриса, мать троих детей и по совместительству подруга жизни Бреда Питта сильно переживает и мучается в связи со смертью своей матери. Согласно источникам, она абсолютно не заботится о своем здоровье. И это можно понять, ведь она и ее мать были очень близки. Анжелина после смерти матери практически перестала есть. "У Энджи и так не самый лучший аппетит, - сообщил источник. – А когда она угнетена или подавлена, он становится еще хуже". Похоже, Джоли страдает от стресса и подавленности, с тех пор как Маршлин Бертран умерла от рака. "Когда умирает кто-то близкий, все меняется, включая ваши физиологические привычки, - объясняет Рассел Фридман, соавтор "Руководства по преодолению горя", - Отсутствие аппетита довольно-таки распространенное последствие стресса. Еда перестает представлять интерес для людей, страдающих от горя". Стоит отметить, что Джоли не в первый раз сталкивается с проблемами со здоровьем, касающимися ее веса. Согласно информации некоторых СМИ, она трижды упала в обморок в октябре минувшего года во время съемок фильма в Индии. Известно, что анорексия может привести к смерти, как это случилось в прошлом году сразу с несколькими моделями.