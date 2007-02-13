Дочь отправила Пола Маккартни в суд

Пол Маккартни передумал заключать внесудебное соглашение со своей супругой Хизер Миллз Неделю назад Пол решил выплатить бывшей жене отступную в размере 62 миллионов долларов. Однако дочь музыканта Стелла Маккартни убедила отца в том, что он должен пойти на судебное разбирательство с тем, чтобы восстановить свое имя, сообщает ИТАР-ТАСС. Сейчас Стелле Маккартни удалось добиться от отца аннулирования раннего соглашения о внесудебном компромиссе. Супругам Маккартни все-таки предстоит в ближайшие месяцы пройти через суд, который обещает быть необычайно скандальным. Напомним, Хизер утверждает, что Пол избивал ее и всячески издевался над ней во время беременности.