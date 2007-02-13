Видео Колдуну снимает российский клипмейкер Олег Гусев

В Санкт-Петербурге известный российский клипмейкер Олег Гусев начал работу над видео для белорусского участника "Евровидения-2007" Колдуна. Как сообщил Александр Тиханович, в ролике на песню Work your magic будут присутствовать плащ и шляпа, что, вероятно, позволит обыграть сценическое имя белорусского исполнителя. Ранее планировалось, что с 12 февраля начнется подготовка номера, с которым Колдун выступит в Греции, однако планы были подкорректированы, и музыкант отправился на съемки клипа, сообщает БелТА. Сообщается, что работа над промо-видео закончится 14 февраля. Автором музыки выступил Филипп Киркоров, а слов – Карен Кавалерян. Режиссер Олег Гусев, который снимает клип для Колдуна, известен своей работой с такими представителями российского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Николай Басков, Леонид Агутин, Дмитрий Маликов и других. Сообщается также, что Гусев работал и над проектом "Старые песни о главном". В ближайших планах Колдуна – посещение Черногории, Македонии, Литвы и Греции. Кроме того, белорусский исполнитель был приглашен в Ирландию, в которой он выступит 16 февраля. По словам Александра Тихановича – это большая честь, так как эта страна редко принимает у себя других участников "Евровидения". Полуфинал "Евровидения-2007" состоится 10 мая в Хельсинки, финальное же состязание пройдет 12 мая. Помимо столицы Финляндии, на право проведения конкурса претендовали еще шесть городов, в том числе Рованиеме, родина победителей "Евровидения-2006" группы Lordi. Бюджет мероприятия точно неизвестен, однако расходы могут составить, по разным данным, около 13 млн. евро.