Собчак поскандалила из-за вина

Очередной скандал буквально вчера закатила Ксюша в одном из ресторанов Рублевки. Посетители знаменитого и модного заведения были в шоке от увиденного. Все началось с того, что «блондинка в шоколаде» явилась со своей подружкой Ульяной Цейтлиной в ресторан уже навеселе. Там она увидела воркующую у окна Оксану Робски со своим бойфрендом Игорем Шалимовым, но поздоровавшись решила занять место за другим столиком. Пока она делала выбор желаемого блюда, официант принес ее любимого сухого красного вина. Служащий ресторана даже не успел предложить на выбор блюда, которые уже были в процессе приготовления, как теледива набросилась на него с упреками. - Вы что не видите, что бокал грязный? Как вы смеете подавать посетителям грязную посуду?! Я требую вашего администратора, шеф-повара. Ну короче, кто у вас сейчас главный? Официант попытался рассмотреть мифические пятна грязи, но ничего так и не увидел. Но возражать Собчак молодой человек не стал. Кто знает, чем бы закончился этот скандал, если бы вовремя не вмешался администратор заведения. Он предложил Ксении поужинать с подружкой в этот вечер за счет ресторана. Это подняло настроение теледиве, и от скандала не осталось и следа.