Борис Моисеев готовится к свадьбе

Борис Моисеев сейчас живет в одиночестве, но мысль о создании семьи его не покидает. Недавно Борис опять заговорил о возможной скорой женитьбе. "Не исключено, что когда-нибудь я свяжу свою жизнь с женщиной. В принципе можно сказать, что я ее уже нашел. Имени раскрывать не буду — ее потом "разорвут"... Скажу только, что она живет в Америке и занимается там бизнесом. Познакомились мы два года назад в Лос-Анджелесе, и практически сразу у нас начались романтические отношения. Она удивительная, никогда в жизни я не встречал такой мудрой женщины!" – приводит слова Бориса Моисеева «Московский комсомолец». Напомним, Борис начал заговаривать о браке с некой женщиной еще несколько лет назад, однако пока дальше разговоров дело не заходит.