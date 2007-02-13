Джентльмен Пригожин

Иосиф Пригожин в полной мере проявил свои лучшие качества в Новосибирске, где проходил концерт Валерии Во время выступления, состоявшегося в этом городе несколько дней назад, случилось ЧП. После исполнения берущей за душу песни «Была любовь» впечатлительная поклонница певицы, расчувствовавшись, упала в обморок. Увидев, что случилось, Валерия хотела, но не смогла помочь девушке лично, зато Иосиф повел себя единственно возможным для настоящего мужчины образом: он лично приехал в больницу убедиться, что с поклонницей все в порядке. Увидев продюсера и супруга Валерии, девушка сразу пришла в себя, как от нашатырного спирта.