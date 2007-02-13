О том, как солистки «Виа Гры» Галкина соблазняли

Участницы группы «Виа Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева не смогли поделить известного ведущего Максима Галкина и предложили ему жениться на обеих сразу. Как пишет Тer-a.com, произошло это на съемках спецвыпуска «Кто хочет стать миллионером?», посвященного 8 марта. Красотки из популярного трио постоянно провоцировали Галкина, пытаясь нарушить правила игры. Под предлогом «более удобного общения» они пытались усадить ведущего рядом с собой. Стойкий ведущий удержался от соблазнительного предложения и остался на своем месте. Тогда Вера и Альбина пошли на крайние меры — предложили Максиму взять их в невесты. Брежнева попыталась найти путь к сердцу Галкина по старому женскому принципу: «Я ведь гражданка Украины, а Альбина — России. Одна будет тебе щи готовить, а другая — борщ!» Такого натиска Максим не выдержал и обещал подумать над предложением. Кстати, для «мужского» выпуска программы к 23 февраля, Галкин пригласил Валерия Меладзе. В отличие от легкомысленных коллег по цеху, Меладзе честно отвечал на вопросы и безропотно соблюдал правила игры. На шутки Галкина певец не обижался, а отвечал смешными байками из жизни. С особенным удовольствием, Валерий рассказал Максиму, как однажды его поймала темпераментная фанатка и сообщила ему: «Я самбо белого мотылька!». Больше поклонница ничего не сказала.