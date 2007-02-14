ШОК! Маньячка хочет убить внучку Софии Ротару

София Ротару требует, чтобы милиция защитила ее семью от посягательств - вышедшая из тюрьмы фанатка певицы Галина Стародубова угрожает зверски убить ее любимую внучку.Преследующая певицу террористка до сих пор на свободе, сообщает "Жизнь". ...Воскресное утро в киевском доме Софии Ротару началось мирно - ничто не предвещало беды. Вся семья певицы собралась за завтраком. За столом сидели сын Руслан, невестка Светлана, 10-летний внук Анатолий и внучка Сонечка. Дети смеялись, шутили. Вдруг зазвонил мобильный телефон Софии Михайловны - тот, номер которого знают только самые близкие люди. Певица прочла пришедшее ей сообщение - и ахнула. «Завтра голову твоей внучки найдут в Днепре! Я сделаю это!» - буквы расплывались в глазах. У Софии Михайловны сразу же поднялось давление. Она вышла в другую комнату, за ней выбежал побледневший Руслан. - Это ужасно! Я боюсь за Сонечку, - показала она сыну пришедшее на мобильник послание. С того дня в семье Ротару забыли, что такое покой. Угрозы не прекращались. Поисками злодея, осмелившегося угрожать звезде смертью шестилетней внучки, занялись правоохранительные органы Украины. Семья Ротару была в шоке: София Михайловна за всю жизнь не сделала никому зла, ей некому мстить. Ее любят все, и она никогда не пряталась от людей. И в Киеве, и в Крыму даже на рынок ходила без всякой охраны. Человека, отправившего СМС с жуткой угрозой, нашли. Им оказалась женщина - 34-летняя жительница Тулы Галина Стародубова. Она уже привлекалась к уголовной ответственности. Эта женщина преследует Ротару с маниакальной страстью.