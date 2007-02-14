Анастасия Волочкова занялась дизайном

Балерина Анастасия Волочкова решила попробовать себя на новом поприще и занялась дизайном собственного жилища И без того просторные московские апартаменты звезды в ближайшее время по задуманному ею проекту увеличатся на целый этаж. Новая уютная мансарда появится за счет чердака, расположенного над ее квартирой. - Изначально мы хотели сделать там русскую баню, но по соображениям пожарной безопасности нам этого сделать не разрешили, - говорит Анастасия. - Однако несмотря на это, нам с большим трудом удалось-таки добиться санкции на постройку камина - последний этаж это позволяет. Также креативная балерина рассказала, что перекроить семейное гнездышко она решила, видя, как быстро подрастает дочь Арина. Русскую же баню было все-таки решено возвести, но в загородном доме пары в дорогом пригороде столицы, а появившуюся в квартире площадь - оборудовать под библиотеку с камином, освободив тем самым больше места для игр дочери.