Жасмин вызвала зависть коллег

На концерте в Кремле, посвященном Дню влюбленных, звезды больше всего были обеспокоены не собственными выступлениями, а своим внешним видом Свободная от уз брака Жасмин появилась в коротеньком обтягивающем платье с суперглубоким декольте. - Ух, какая ты! – присвистнули «Блестящие», столкнувшись с Жасмин за кулисами. – Да ты реально похудела! Килограммов на пять! Щеки Жасмин моментально вспыхнули, и певица принялась кружиться, демонстрируя всем вновь обретенную талию. - А то! – хвасталась Жасмин. – Я специально неделю худела к этому концерту. На кефирной диете сидела. Услышав магическое слово «диета», «Блестящие» забросали певицу вопросами. Особенно любопытствовала Ксюша Новикова, чьи округлившиеся формы в тусовке не обсуждает только ленивый. Единственной, кто не стеснялся своего «интересного положения», была Ева Польна, которая находится на девятом месяце беременности, пишет газета «Жизнь».