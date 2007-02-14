Катя Лель сделала жениху дорогой подарок

Певица Катя Лель в День всех влюбленных не смогла отказать себе в удовольствии выйти на сцену и дать концерт по случаю праздника, а вечером ее ждал романтический ужин при свечах с любимым человеком Будущий муж певицы, Игорь, который недавно сделал ей предложение и преподнес кольцо с бриллиантом, сам не остался без подарка. Катя презентовала своей второй половинке не только свое сердце, но и дорогостоящий подарок - шикарные ботинки из кожи крокодила за 3000 долларов, пишет газета «Жизнь». - Я хочу, чтобы он всегда выглядел на все сто, а ботинки для мужчины - это едва ли не самая важная часть туалета! - поделилась певица.