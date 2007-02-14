ШОК! Сергей Лазарев едва не погиб

Опасное ЧП произошло с Сергеем Лазаревым во время отпуска, который он провел в солнечном Дубае Жизнь известного артиста висела на волоске, когда он, поддавшись моде на подводное плавание, чуть не задохнулся из-за неисправности кислородного баллона. Администрация пятизвездочного отеля, в котором остановился Лазарев, предусмотрительно предупредила Сергея о том, что вода в море холодная и во избежание возможных проблем стоит воздержаться от купания. От подводного плавания – тем более. Но певец, главной целью поездки которого было как раз погружение под воду, был непреклонен в своем желании познать подводный мир, сообщает "Твой ДЕНЬ". Экскурсия, которую выбрал Сергей, в отличие от дайвинга, не предполагала погружения на серьезную глубину, но кислородный баллон по правилам безопасности необходимо было надеть. Во время прогулки Сережа не удержался и всё же погрузился под воду. Вдоволь наглядевшись на то, как выглядит естественная подводная среда, Лазарев приготовился подняться к поверхности воды, когда вдруг почувствовал, что баллон заклинило. От холода и страха одновременно у певца перехватило дыхание, он забыл все технические указания, данные инструктором. Артист стал карабкаться наружу как умеет – всеми способами. Выбравшись наконец на берег, спасшийся Лазарев долго не мог отдышаться, осознавая, что беда была совсем близко. После этой чрезвычайной ситуации Сергей умерил морскую активность и за весь отпуск зашел в воду буквально пару раз, не отплывая далеко от берега.