В марте Metallica отправится в студию

Группа Metallica объявила, что приступит к записи нового альбома 12 марта 2007 года, сообщается на сайте MTV. Последняя полноценная студийная пластинка группы под названием St. Anger была выпущена в 2003 году. Продюсером нового, девятого по счету альбома группы станет Рик Рубин (Rick Rubin), ранее работавший с Red Hot Chili Peppers, Slayer, Rage Against the Machine, Джонни Кэшем и многими другими группами и исполнителями. Название и точная дата появления нового альбома в продаже пока не сообщаются. По всей вероятности, группа временно прервет работу в студии летом 2007 года из-за запланированного концертного тура по Европе.