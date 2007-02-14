Найдена утраченная ранняя картина Поля Сезанна

Искусствовед Франческа Бардацци (Francesca Bardazzi) обнаружила в частном собрании раннее полотно Поля Сезанна, следы которого были утеряны в 1945 году. Написанная между 1860 и 1870 годами картина "Христос в доме Симона фарисея" - это выполненная Сезанном копия известного полотна Паоло Веронезе, итальянского художника XVI века. Вновь обретенную картину впервые покажут публике на выставке "Сезанн во Флоренции", которая будет работать в тосканской столице со 2 марта по 29 июля 2007 года, сообщается в пресс-релизе организаторов экспозиции. Небольшое полотно (29 на 61 сантиметр), написанное Сезанном во время визитов в Лувр, в последний раз выставлялось во флорентийской галерее Питти в 1945 году. Но поскольку картина не была документирована ни в одном каталоге Сезанна и не была включена ни в одну из основных монографий о художнике, о ее существовании забыли. У выставки "Сезанн во Флоренции" есть подзаголовок "Два коллекционера". Речь идет об Эгисто Паоло Фаббри (Egisto Paolo Fabbri) и Чарльзе Лезере (Charles Loeser). Оба поклонника Сезанна составили собственные коллекции работ художника еще на рубеже XIX и XX веков. Картины из их собраний и составят ядро экспозиции. Также на выставке будут показаны работы современников Сезанна - Писарро, Сарджента, Ван Гога и других. Картины для флорентийской экспозиции предоставлены крупнейшими музеями Европы и США, в том числе Государственным Эрмитажем.