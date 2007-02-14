Над ребенком Ирины Дубцовой издевалась няня

Нянечка регулярно избивала 10-месячного ребенка певицы Жуткий скандал разгорелся в семье Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына. «Фабрикантке» стало известно, что нянечка частенько поднимала руку на ее десятимесячного сына Артема. Свою няню Ира нашла через агентство. Женщина произвела на Дубцову хорошее впечатление: ухоженная, добрая, милая, пишет ter-a.com.ua. Не задумываясь, молодая мама пригласила ее к себе в дом. Уже через неделю певица заметила сильные изменения в характере сына. Маленький Артемка стал очень капризным и раздражительным. Когда мама и папа куда-нибудь собирались, малыш начинал плакать. К тому же он крайне неохотно шел на ручки к своей нянечке. Несколько раз Дубцова находила на теле у Артема небольшие синяки. На все расспросы нянечка невозмутимо отвечала, что мальчик очень подвижный и часто падает. «Фабрикантке» показалось все это очень подозрительным. - Артема было не узнать, - пожаловалась Ирина. - Он стал всего бояться и чаще плакать. Мы с Ромой не могли понять, в чем дело. Скандал Насмотревшись по телевизору передач про «злых» нянь, Ирина решила установить в своей квартире скрытые камеры. Их поставили и... благополучно забыли. А спустя два месяца певица решила просмотреть запись. От всего увиденного у «фабрикантки» волосы на голове встали дыбом. Зареванный малыш лежал в кроватке и бился в истерике, а няня наотмашь била его по лицу. Похолодев от ужаса, певица дрожащими пальцами набрала номер мобильного телефона мужа и, едва сдерживая рыдания, рассказала ему об инциденте. - Я обняла сына и целый день плакала навзрыд, - со слезами на глазах говорит Ира. - Мне как будто ножом в сердце ударили. Мы с Ромой так оберегаем Тему, пылинки с него сдуваем, а эта женщина избивала нашего кроху. Мне захотелось ее придушить на месте. С няней у Дубцовой и Черницына состоялся серьезный разговор. У Ирины хватило сил и такта контролировать себя и поговорить с женщиной цивилизованным способом. Официально няню певица еще не уволила, но к Артемке на пушечный выстрел ее не подпускает. - Я буду подавать на няню в суд, - заявила Дубцова. - Ведь эта женщина опасна. Она избила моего ребенка, так же легко она поднимет руку и на других детей, как только те заплачут или попросят чего-нибудь! Сейчас Дубцова собирает все необходимые документы в суд, пленку она намерена предоставить как вещдок. Сейчас Ирина вместе с мужем улетела в Малайзию, где собирается подлечить пошатнувшуюся нервную систему. А малыш пока остался в Москве под присмотром мамы Романа. - У нас замечательная бабушка, и, главное, мы доверяем ей, - говорит «фабрикантка». - Артемка ее очень любит.