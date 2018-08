Агилеру назвали лучшей поп-певицей

49-е вручение музыкальных наград ”Гремми” прошло 11 февраля в спортивно-развлекательном комплексе ”Стейплз Сентр” в Лос-Анджелесе. Премии присуждает американская Академия звукозаписи. Победителям вручают сделанные вручную позолоченные статуэтки в виде патефона. Открывала концерт группа ”Зе полис”. Она распалась в 1984-м. Вокалист Стинг начал сольную карьеру. А музыканты создали семьи и нигде не выступали. Стинг уговорил их для ”Гремми” исполнить некогда популярный хит ”Roxanne”. Пять статуэток ”Гремми” получило трио ”Дикси Чикс”. Натали Мейнс, Эмили Робинсон и Марти Магуайр играют музыку ковбоев — кантри. В 2003-м они снялись обнаженными для обложки американского журнала ”Ентертейнмент Викли”. На теле черной краской написали слова ”мир”, ”бойкот” и ”а нге лы Саддама”. Так девушки бойкотировали президента Джорджа Буша. — Нам стыдно, потому что мы родились в одном штате с Бушем — Техасе, — заявили они. Поэтому в Канаде и в северных штатах Америки группу носили на руках. Вместо этого в южных штатах, где Буша поддерживали, концертные залы были пусты. Песня ”Дикси Чикс” ”Not Ready To Make Nice” стала лучшей в категориях ”Запись года”, ”Песня года” и ”Лучшее исполнение в стиле кантри”. А их диск ”Taking The Long Way” назвали альбомом года и самым лучшим альбомом в стиле кантри. Мэри Джей Блайдж, 36 лет, считали главной фавориткой церемонии. Но она получила только три награды. Женщина когда-то пела в церковном хоре. После того как ее чуть не изнасиловал лучший друг семьи, перешла на ритм-энд-блюз. Ее песню ”Быть без тебя” и альбом ”Большое достижение” признали лучшим в стиле ритм-энд-блюз. ”Гремми” за лучшие рок-песню ”Dani California” и альбом ”Stadium Arcadium” дали группе ”Ред Хот Чили Пепперс”. Награду музыкантам вручал бывший вице-президент США Альберт Гор. Не дали награду 53-летнему российскому дирижеру Юрию Башмету. Он с камерным оркестром ”Солисты Москвы” претендовал на золотой патефон за лучшее исполнение в составе малого ансамбля. Россияне уступили лос-анджелеско й Капелле исполнителей камерной музыки. Бывший президент США Джимми Картер, 82 года, получил ”Гремми” за изданную на диске книжку ”Наши ценности под угрозой: моральный кризис Америки”. Но на вручение не пришел. В 2004-м эту награду вручили Биллу Клинтону. Экс-президент США вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и актрисой Софи Лорен озвучил музыкальную сказку Сергея Прокофьева ”Петя и волк”. ”Признание на танцполе” Мадонны стало лучшим танцевальным альбомом. В 2005-м после выхода этого диска певица выпустила серию вин. Этикетка на них повторяет обложку альбома. Лучшим поп-дуэтом стали Тонни Беннет и Стиви Вандер за песню ”For Once In My Life”. В номинации ”Лучше женское исполнение поп-композиции” победила Кристина Агилера с песней ”Ain’t No Other Man”. Она пришла с любовником, американским бизнесменом Джорданом Бретманом. Одному из корреспондентов сказала: — У меня хорошее настроение, потому что каждое воскресенье мы из Джорданом устраиваем день нудиста — ходим по квартире голыми. Сегодня воскресенье, и я счастлива. ”Гремми” за лучшее исполнение попсовой песни получил любовник голливудской актрисы Джессики Симпсон — Джон Мейер. Его альбом ”Continuum” назвали лучшим поп-альбомом. Лучшей группой, поющей попсу, назвали американцев ”Блек Айд Пис”. Титул ”Лучший новый артист” получила Керри Андервуд. Она — победительница американского шоу ”Поп-идол”. Это что-то вроде украинской телепрограммы ”Шанс”.