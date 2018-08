Робби Уильямс лечится от таблеток

Британский поп-певец Робби Уильямс помещен в американскую клинику "в связи с зависимостью от медицинских препаратов, отпускаемых по рецептам", сообщила его пресс-секретарь Брайони Уоттс. Новость пришла во вторник, 13 февраля, в день 33-летия певца, сообщает Би-би-си. Помощница Уильямса не сообщила дальнейших подробностей, а также адрес лечебного учреждения. Подруга певца, американская модель Лиз д'Амато, сообщила, что в последнее время он регулярно принимал антидепрессанты. "Он боролся с самим собой. Он не пил, но принимал антидепрессанты каждый день. Часто казалось, что он на грани срыва", - заявила она в интервью британскому таблоиду News of the World. Робби Уильямс прославился как солист группы Take That, созданной в Манчестере в 1990 году, чьи танцевальные мелодии и лирические баллады пользовались огромной популярностью у тинэйджеров. В 1994 году Уильямс покинул группу, а еще через год она распалась. В 2005 году четыре остальных участника Take That снова собрались вместе и с тех пор успешно гастролируют и записывают альбомы. Осенью прошлого года их новая песня Patience несколько недель занимала верхние строчки в британском хит-параде.