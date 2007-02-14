Борис Моисеев снова артист разврата

Борис Моисеев отказался принять подарок девушек, обидевшись на юношей, устроивших митинг перед его концертом. После шоу в Нижнем Новгороде к Моисееву подбежали фанатки и протянули подарок – выполненный в особой технике портрет певца. Лишь мельком взглянув на свой лик, Борис резко захлопнул дверь машины прямо перед носом у девушек. – Как нам рассказали охранники, певец был возмущен митингом у входа в кинозал, – говорит "ТД" Маша Ляскина. – Он требовал разогнать их, но митинг был санкционирован властями. – Пожелаем Боре геморроя! Моисеев – заслуженный артист разврата! – выкрикивали молодые люди с иконами и крестами в руках. Чтобы не видеть их, артист прошел в зал с черного входа.