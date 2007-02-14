У барабанщика «Города 312» роман с Викорией Дайнеко

Барабанщик «Города 312» нашел свою любовь не отходя от станка, а именно в студии, на записи нового альбома коллектива. Для работы над следующей пластинкой группа пригласила на запись очаровательную «фабрикантку» Викторию Дайнеко. На нее и положил глаз звездный мастер перкуссий. События развивались настолько бурно, что победительница пятой «Фабрики» согласилась встретиться с ним на следующий день. Вскоре у пары состоялось первое свидание, но насладиться как следует обществом друг друга музыканты так и не смогли - их то и дело отвлекали посетители ресторана, желающие взять автограф. Напомним, что отношения с танцором Гариком из балета «Стрит-джаз» у Виктории официально не закончились.