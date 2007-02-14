Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в Коста-Рике

Знаменитая голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли, наконец, связала себя узами брака. Как говорят близкие к паре люди, Брэд никогда не прекращал попыток уговорить Анджелину пойти под венец, но она всегда отказывалась, говоря, что их связывают дети. Как сообщает ФактNews со ссылкой на Woman's Day, Брэд и Анджелина поженились в Коста-Рике. Осведомленный источник сообщил журналу: "Брэд и Анджелина, стоя на песке босиком, смотрели друг другу в глаза и обещали вечно любить друг друга и своих детей". Woman's Day утверждает, что Джоли и Питт сделали это по просьбе матери Джоли, Маршлин Бертран, которая скончалась от рака 27 января в медицинском центре Лос-Анджелеса Cedars-Sinai в возрасте 56 лет. При этом Джоли и Питт находились у кровати умирающей. Осведомленные источники сообщают: "Маршлин держала руку Анджелины и сказала: "Выйди замуж за этого человека. Он - ангел, посланный, чтобы заботиться о тебе". Выполняя наказ матери, Анджелина вышла замуж за Питта во время отдыха в Коста-Рике несколько дней назад. Напомним, в январе пара переехала в разрушенный после урагана "Катрина" Новый Орлеан. Таким образом пара надеется привлечь внимание к разрушенной ураганом территории. Они думают, что очень важно быть там именно сейчас. Эту информацию подтвердила сама Анджелина Джоли на церемонии вручения премий "Золотой глобус". "Там (в Новом Орлеане) нам нравится. Дети там пойдут в школу. Мы действительно этого ждем", - цитирует Us Weekly слова Джоли. По данным издания, пара приобрела дом с шестью спальнями во Французском квартале Нового Орлеана за 3,5 млн долларов. Это уже их четвертый общий дом. Роман Питта, сыгравшего главную роль в фильме "Вавилон", получившем главный приз второй по престижности после "Оскара" премии в области кино "Золотой глобус", и Джоли, обладательницы "Оскара" за роль в фильме "Прерванная жизнь" ("Girl, Interrupted"), начался на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Именно эта связь, по мнению наблюдателей, и стала причиной окончательного разрыва Питта с его первой женой - Дженнифер Анистон. Первые реальные доказательства того, что Питта и Джоли связывают не только профессиональные отношения, появились после того, как Питт провел неделю с Анджелиной и ее маленьким сыном Мэддоксом в Кении. Анджелина Джоли была замужем два раза, и оба раза неудачно: сначала она три года прожила с актером Джонни Ли Миллером, а затем два года была замужем за актером, режиссером и музыкантом Билли Бобом Торнтоном. 27 мая 2006 года у Питта и Джоли родилась их общая дочь Шилох Нувель. У них также есть двое приемных детей: Мэддокс и Захара.