Экстремальный «Рефлекс»

Солистки группы "Рефлекс" поразили своими фигурами спортсменов, которые тренировались в бассейне, когда артистки пришли туда учиться дайвингу. Женя Малахова и Алена Торганова решили научить свою новую подругу Настю Студеникину погружаться под воду. Девушки понадеялись, что в будний день с утра в бассейне будет пусто, и их звездные выходки останутся незамеченными. Но все оказалось совсем наоборот. Три сексапильные блондинки привлекли внимание молодых спортсменов… "Эти бедняги не могли оторваться от наших тел и в знак внимания зачем-то брызгали нас водой, - рассказала солистка группы Женя Малахова. – Их, впрочем, можно понять - мы были в эротичных купальниках на загорелое тело, а тела у нас, знаете ли, красивые". А вот Настя Студеникина была поглощена собственным страхом перед первым в ее жизни погружением. Побороть страх помогло только сходство инструктора с Федором Бондарчуком. "Это был худший день в моей жизни! – заявила перепуганная певица. – Но, наверное, если привыкнуть, то это клево". "Теперь мы планируем все втроем отправиться в Дахаб погружаться!" – рассказывает о планах группы Женя Малахова.