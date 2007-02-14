Украинские националисты против того, чтобы Верка Сердючка представляла страну на «Евровидении»

"Верка Сердючка является продуктом примитивного хохляцкого масскульта и не имеет отношения к украинской культуре, поэтому она не может представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", заявил глава молодежной референтуры Конгресса украинских националистов (КУН) Василий Попович. Об этом сегодня, 13 февраля, корреспонденту ИА REGNUM во Львове сообщили в пресс-центре КУН. В сообщении сказано, что, по мнению Поповича, "такие сценические образы как Сердючка позорят Украину". "Верка Сердючка - олицетворение постимперского комплекса малороссийства, который преследует некоторых украинцев до сих пор. Но выносить собственные комплексы на показ всему миру - неразумно. Кроме этого, странно в этом плане выглядит реакция некоторых чиновников Первого национального телеканала Украины, которые должны были б заботится о имидже Украины на "Евровидении", а вместо этого - им нравится кандидатура Сердючки", - заявил Попович.