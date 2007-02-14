Джип Татьяны Лазаревой пробила сосулька

Коммунальщики чистили крышу дома, возле которого телезвезда припарковала свое авто Свой пострадавший «Чероки» популярная телеведущая Татьяна Лазарева обнаружила в понедельник вечером, когда вернулась домой. Шикарный красный джип выглядел не лучшим образом - у машины было выбито стекло на задней двери и помят капот. Пораженная Татьяна бросилась за объяснениями к охраннику у ворот дома. Секьюрити сообщил, что машину повредили... работники коммунального хозяйства. - Они лед и снег с крыши счищали и скинули все это на машину, - объяснил охранник. О том, что кровлю будут чистить, коммунальщики предупредили жильцов дома заранее, вывесив объявления. Но Татьяна листок, видимо, не заметила. И поплатилась за свою невнимательность. Как стало известно «КП», ущерб Лазаревой возместит страховая компания, с которой предусмотрительно заключили договор... сами коммунальщики. - К сожалению, подобные случаи у нас не редкость, - рассказал нашему корреспонденту главный инженер местного коммунального предприятия Иван СПИРИДОНОВ. - Вот и застраховались от таких ЧП. Впрочем, по словам коммунальщиков, у них у самих есть претензии к Татьяне и ее мужу Михаилу Шацу. - Больше двух лет назад Щац провел в квартире перепланировку и сделал мансарду, - рассказывают они. - Работы вели частные подрядчики. Когда все закончили, Михаил мансарду нам на эксплуатацию не сдал. А ведь она, похоже, не соответствует нормам. Зимой на ней постоянно огромные сосульки образуются. Чтобы их не было, разница температур под кровлей и на улице не должна превышать четыре градуса. А в мансарде Шаца и Лазаревой это не учтено, там температура, судя по всему, намного выше, чем на улице. Вот и приходится нашим сотрудникам сосульки постоянно счищать, хотя это в их обязанности не входит - пристройка-то не на нашем балансе. Михаил Шац на тему спорной мансарды беседовать с нами не пожелал. - Это вообще не моя квартира, - заявил он. - И комментировать я ничего не буду. Скупа на комментарии и Лазарева. Упоминание о досадном «снежном» инциденте пришлось ей явно не по душе. - Я не хочу сейчас об этом говорить, - отрезала она.