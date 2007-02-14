Руслана Писанка объявит о разводе

На ток-шоу Лолиты всех тянет на откровения. Вот и телеведущая Руслана Писанка не сдержалась - сегодня покажут, как она впервые с телеэкрана объявит о разводе с мужем. Говорят, супруг был недоволен габаритами Русланы... В общем, теперь Писанка собирается на Венский бал - искать себе заморского принца, в крайнем случае - графа. Лолита примет живейшее участие в этих сборах, а главное - в психологической подготовке Писанки. Ускоренный курс на тему «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти за принца» вместе с Русланой могут пройти все зрительницы Первого канала.