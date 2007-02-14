Екатерина Гусева пострадала во время съемок

Актерам, как известно, для ролей приходится идти на сложнейшие перевоплощения Хочешь отлично махать кулаками на экране – будь добр, займись боксом. В общем, учись делать то, что тебе понадобится для убедительности. Жертвой такого подхода в вживлению в роль едва не стала популярная актриса Екатерина Гусева. Гусева едва не разбилась во время занятий верховой ездой, сообщает "Твой ДЕНЬ". Актриса уже не первый месяц берет уроки конного спорта для главной роли в фильме Константина Худякова. Для занятий Кате выбрали профессионального скакуна Аполлона, который оказался весьма норовистым жеребцом. На последней тренировке конь неожиданно пустился галопом по ипподрому. Катя крепко вцепилась в гриву Аполлона и только чудом удержалась в седле. Несмотря на сильный испуг, актриса тренировки не прекратила. Но теперь к своему скакуну она относится с большей осторожностью.