Сын Кузьмина запел

22-летний Степан, сын рокера Владимира Кузьмина, решил делать собственную музыкальную карьеру. Пережив в специализированных клиниках несколько нервных срывов из-за трагической гибели сестры Лизы, он решил создать свою музыкальную группу. Кузьмин-младший назвал ее «Солнце» и уже объявил набор музыкантов. А Владимир обещал сыну всяческую помощь. - Степа долго к этому шел, - рассказала жена Кузьмина Екатерина. - Сначала он увлекался танцевальной музыкой, потом музыкой в стиле транс. Но в итоге понял, что ближе рок. Как и его отцу...