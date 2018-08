Виталий Кличко провел вечер с Шарон Стоун и Ричардом Гиром

Виталий Кличко вместе с женой Натальей принял участие в Международном благотворительном Гала-вечере Cinema for Peace («Кино ради мира»), который состоялся 12 февраля в Берлине. Как сообщили информагентству Cxid.info в пресс-службе Виталия Кличко, во время это мероприятия было собрано 250 тыс. евро для африканских детей, которые страдают от бедности, а также для тибетских беженцев, которые были вынуждены покинуть свою Родину из-за войны в Гималаях. Благотворительный Гала-вечер Cinema for Peace проходил под патронажем Эвы Луизы Коль. Виталий и Владимир Кличко входят в оргкомитет благотворительного мероприятия. «Каждые три секунды в Африке умирает ребенок. Главная причина – тотальная бедность. Понятно, что цивилизованные страны не могут стоять в стороне. Ожидается, что проблему детей, которые страдают от бедности, обговорят на саммите стран великой восьмерки. В 2007 году саммит пройдет именно в Германии – поэтому благотворительный вечер Cinema for Peace вызвал такой резонанс в обществе», - сказал Виталий Кличко. В благотворительном вечере так же приняли участие Шарон Стоун, Ричард Гир, Джордж Клуни, Мила Йовович, Катрин Денев и Кристофер Ли. Как отметили в пресс-службе Виталия Кличко, Международные благотворительные вечера в рамках Берлинского кинофестиваля проходят с 2002 года при поддержке UNICEF.