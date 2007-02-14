Дженнифер Лопез обожает Бекхэмов

Не успев еще окончательно перебраться в Соединенные Штаты, чета Бекхэм стала там невероятно популярной И преимущественно среди знаменитостей. Мало того, что их всюду приглашают как самых важных гостей, некоторые личности даже соревнуются за "звание" их лучших друзей. Помимо Кейти Холмс и Тома Круза парой особо заинтересовались Дженнифер Лопез и Марк Энтони. В своем недавнем интервью Джей Ло призналась, что ей чрезвычайно симпатичны Виктория и Дэвид: "Мы с Викторией познакомились на свадьбе Тома и Кейти, и она мне сразу очень понравилась. У них с Дэвидом замечательная семья. А еще у них обоих безупречный вкус! Марк, кстати, тоже очень дружен с Дэвидом. Они часто созваниваются и подолгу разговаривают по телефону."