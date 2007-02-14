Иосиф Кобзон не собирается мириться с Аллой Пугачевой

– Алла слишком близко к сердцу приняла мое замечание в книге «Как перед Богом» о том, что мне очень жаль такую замечательную певицу, как Пугачева, - говорит Иосиф Кобзон. - Она действительно сейчас тратит время попусту! Она уже перешла тот жизненный рубеж – так сказать пошла с ярмарки, а не на ярмарку. Я бы никогда в жизни не обиделся, если бы она то же самое написала обо мне! Кстати, рейтинг ее передач, несмотря на то что они проходили в «Олимпийском», где была организована и дорогая реклама, и дорогие декорации, значительно ниже наших «Старых песен» с Ларисой Долиной. А вот извиняться перед ней, как она хочет, я не собираюсь! Да мне извиняться-то не за что! Когда Алла одумается, она сама поймет, что я прав, - говорит Кобзон.