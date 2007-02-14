Сергей Соловьев завершил съемки «Анны Карениной»

Режиссер Сергей Соловьев завершил работу над экранизацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщил в интервью ИТАР-ТАСС сам режиссер. Картина выйдет на экраны кинотеатров в октябре 2007 года. По словам Соловьева, он снял фильм в двух вариантах: полнометражную картину и телесериал, который покажут по российскому телевидению. Эта экранизация - его давняя творческая мечта, однако над ее воплощением ему пришлось работать 14 лет. "Основные трудности были связаны с финансированием весьма масштабного и достаточно дорого проекта", - пояснил он. Главные роли в картине сыграли актриса Татьяна Друбич (Анна), Олег Янковский (Каренин), Ярослав Бойко (Вронский). Как сообщил режиссер, в киноверсии основное внимание уделено истории этого любовного треугольника. А в 5-серийном телесериале, где было больше возможностей расширить повествование, большое место занимают сцены, связанные с нравственно-философскими поисками Левина, которого сыграл Сергей Гармаш. Образ Кити создала Мария Аниканова, а Стива Облонского - Александр Абдулов. Большая часть съемок проходила в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна", что, по мнению режиссеру, помогло создать особую атмосферу, проникнуться духом творчества великого писателя. "Очень радушно принимали нас и в Санкт-Петербурге, где съемочной группе были предоставлены для работы его знаменитые дворцы и особняки", - сказал Сергей Соловьев. "Анна Каренина" выйдет в российский прокат наряду с еще одним фильмом Сергея Соловьева "Асса-2". Как отмечает газета "Время новостей", работа над фильмами шла параллельно. Фильмы будут выходить как дилогия, с общей рекламной кампанией и торжественными мероприятиями. Рассказывая о съемках "Анны Карениной", режиссер вспоминает, что картина снималась "очень тяжело, с большими сложностями". "У меня все время было такое впечатление, что что-то мне это напоминает. Потом вспомнил – "Театральный роман" Булгакова. Сам процесс напоминал "Театральный роман", – говорит режиссер. – Я подумал, что жалко, что фильм "8 ½" существует, а не существует кинематографического романа. Я стал думать, и как-то совершенно естественно получилось из этого дела, что додумался до "Ассы-2". Новая "Асса", которая имеет подзаголовок "Вторая смерть Анны Карениной" оказалась сюжетно связана с романом Толстого: Алике, отбывающей наказание за убийство Крымова, удалось получить в тюремной библиотеке одну-единственную книгу, роман "Анна Каренина", правда, без первых тридцати страниц. В течение многих лет героиня Татьяны Друбич читает и перечитывает растрепанный том, и этот роман становится частью ее жизни. Сцены съемок "Анны Карениной" вошли в "Ассу". Сергей Маковецкий сыграет в этом фильме роль Кинорежиссера. В "Ассе" также заняты: Сергей Шнуров – он играет самого себя, Юрий Башмет, актриса Екатерина Волкова – она выступает и как автор собственных песен. Не исключено и появление Африки – Сергея Бугаева, несмотря на то, что его герой, как помнят зрители, в конце первой "Ассы" погиб. Известно, что в картине будут сниматься актеры дочь режиссера Анна Соловьева.