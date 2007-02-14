Пэрис Хилтон отнеслась с любовью к папарацци

Пэрис Хилтон (Paris Hilton) появилась в Лос-Анджелесе, где природно вела себя под вспышками фотокамер. К тому же сама сканадальная особа ощутила весь груз популярности на своих хрупких плечах. Внимание со стороны папарацци было ощутимо велико. Напомним, что после некоторого перерыва, Пэрис со своей сестренкой Николь появилась на вручении музыкальной премии Grammy. Сестренки Хилтон присутствовали на вечеринке после церемонии Grammy в Лос-Анджелесе, 11 февраля. Пэрис весело проводила время. Однако, как ни старались репортеры, они так и не смогли добиться от наследницы гостиничной империи Hilton публичных извинений за "острые" словечки в адрес афро-мериканцев.