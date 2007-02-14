Кейт Уинслет объявила войну «костям»

На фоне всеобщей борьбы с лишним весом кинозвезда Кейт Уинслет поддерживает свою собственную позицию в этом вопросе. Кейт Уинслет (Kate Winslet) опровергла слухи распространенные глянцевым журналом Grazia, что якобы она намерена сдаться докторам в борьбе с лишним весом и болью в шее. Кейт, побывавшая в воскресенье в Лондоне на вручении BAFTA, дала интервью британскому радио BBC, где опровергла данную информацию. Кроме того, актриса заявила, что "никогда не выходила на тропу войны с лишним весом и никогда не сделает этого в будущем." Она выспутила против "этой всеобщей истерии по поводу моды на костлявость". Кейт Уинслетт, которая номинирована на Оскар в номинации Лучшая женская роль в фильме "Малые дети" (Little Children), выразила свою позицию, которая состоит в том, что нельзя поддаваться истерической моде на похудение, и нужно любить себя таким, какой ты есть. Актриса намерена подать в суд на издание Grazia. В журнале Grazia написали, что Кейт Уинслет недавно навестила китайский оздоровительный центр в Санта-Монике, чтобы ей там помогли похудеть и избавиться от боли в шее.