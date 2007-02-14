Опубликована запись последних минут жизни Анны Николь Смит

Запись звонка в службу спасения 911, сделанного у тела умирающей модели, стала достоянием общественности. Звонок был совершен полицейскими, которых вызвали в номер Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith) в гостинице во Флориде в прошлый четверг, 8 февраля. Модель в тот момент уже находилась без сознания. На пленке сышно, как офицеры из департамента Seminole Police Department запрашивают помощь парамедиков. Врачи скорой прибыли по вызову и при помощи бодигардов Смит попытались оказать ей помощь, однако безуспешно. После этого Анна Николь была срочно госпитализирована в больницу Memorial Regional Hospital, где по прибытию была объявлена скончавшейся. Причины смерти бывшей модели Playboy все еще достоверно не установлены. Результаты вскрытия ее тела не смогли окончательно прояснить причины неожиданной смерти. Патологоанатомы пришли лишь к выводу, что Анна Николь Смит не стала жертвой физического насилия. В желудке модели, которая потеряла сознание и умерла 8 февраля в флоридском городке Голливуд, не было обнаружено наркотиков или других препаратов. На теле Смит нет никаких следов физического воздействия, удушения и внутренних травм. По некоторым данным, Анна накануне жаловалась на температуру и жар. Об этом сообщил ее муж Говард К. Стерн. «Существует ряд предположений, - говорит доктор Джоэл Перпер (Dr. Joel A. Perper), главный медэксперт округа Броуард во Флориде (Broward County, Florida). – Не исключая реакцию на лекарства или сочетания сразу нескольких факторов». Позже в Сети появились фото якобы из холодильника Смит. Среди прочего в нем стояли бутыльки с метадоном и другими медикаментами. По появившейся в американской прессе информации, у Анны Николь с рождения были проблемы с сердцем, и коктейль из лекарств и алкоголя вполне мог убить ее. Некоторые не исключают и самоубийства. Следствие по этому делу продолжается. Ожидаются результаты токсикологической экспертизы и других тестов. Суд распорядился не придавать тело Анны Николь Смит погребению, как минимум, до 20 февраля, чтобы закончить процесс по определению отцовства ее маленькой дочери. Анна Николь Смит скончалась 8 февраля 2007г. в возрасте 39 лет. Она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть. Многие сразу же заговорили о передозировке наркотиков и убийстве - модель умерла, как раз накануне важного судебного разбирательства по поводу отцовства ее дочери. Анна Николь Смит на 5 месяцев пережила своего 20-летнего сына Дэниела, который умер в сентябре 2006 года. Тогда тоже ходили слухи о наркотиках, но сама Смит всячески опровергала их. Спустя всего 3 дня после смерти сына, Анна Николь родила дочку. Отец второго ребенка Анны - тот самый адвокат Говард К. Штерн. Однако позже свои претензии на отцовство заявил некто Ларри Беркхэд (Larry Birkhead). Как раз накануне ее трагической смерти Анна, по решению суда, должна была сделать дочери Данелинн Хоуп (Danielynn Hope) ДНК-тест. Однако ей удалось упросить суд сдвинуть тест на более поздний срок - 21 февраля. Анна-Николь Смит неоднократно привлекала к себе внимание своим экстравагантным поведением. В 1993 году она была названа моделью года журнала Playboy. В 1994 году вышла замуж за прикованного к инвалидному креслу 89-летнего богача Маршалла Ховарда (J. Marshall Howard). Они повстречались в стрипклубе. Через 14 месяцев брака он умер. После этого Смит долго боролась с сыном Ховарда за его миллионы. В начале 2006 года суд в США признал ее право на наследство. Сын Ховарда умер в июне этого года.