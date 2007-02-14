Игорю Кондратюку дали по фейсу (Эксклюзивные ФОТО)

Программа «Караоке на Майдане» (Интер») отпраздновала свой день рождения: восемь лет назад в эфир вышел первый выпуск всенародно любимой передачи. Кстати, сама идея появилась на два года раньше: в 1997 г. в московском эфире стартовала программа «Игрушки для улицы» - прототип «Караоке». День рождения любимого детища коллектив «интеровской» программы отмечал в боулинг-клубе. Поздравить «новорожденного» пришли самые близкие коллеги и друзья. Среди них были и Виталий Козловский, Александр Воевуцкий, Павел Табаков и Олеся Киричук - победители проекта «ШАНС», участниками которого, напомним, становятся победители программы «Караоке на майдане». К сожалению, на день рождения не смогла приехать еще одна победительница – Наталья Валевская. Но она сейчас находится в Вене, ей предстоит принять участие в Венском оперном бале. По давней традиции, самым торжественным моментом дня рождения стало разрезание праздничного торта с надписью «Караоке на Майдане». А самым долгожданным – швыряние торта в Игоря Кондратюка. Эта традиция возникла три или четыре года назад: кто-то в шутку измазал ведущего программы сладким кремом. Всем понравилось. Теперь каждый год, в день рождения «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк стойко переносит «пытку» десертом.