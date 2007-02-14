Christina Aguilera довольна своим турне

Christina Aguilera очень довольна своим новым турне "Back To Basics". Певица призналась, что шоу получилось чрезвычайно вдохновенным и веселым. "Я очень впечатлена своей программой, - рассказывает Кристина, - Мне доставляет огромное удовольствие выходить каждый вечер на сцену и оживлять свой альбом! Мне нравится смешивать музыку с визуальными эффектами, добавлять театральные элементы. Я работаю на воображение!" В новой концертной программе Агилеры танцоры певицы отважились на рискованные цирковые трюки, чем артистка очень гордится.