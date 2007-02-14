На голову Наоми Кэмпбелл обрушились ругательства

Прибывшая на вечеринку после вручения Грэмми Наоми Кэмпбелл буквально в дверях была негативно встречена рэппером Дидди. Накануне гуру хип-хопа и r'n'b Пи Дидди (P. Diddy) достаточно агрессивно был настроен по отношению к Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell). На вечеринке, посвященной вручению Грэмми, которую устроил хип-хоп магнат Жермен Дюпри (Jermaine Dupri) знаменитая модель подверглась нападкам со стороны известного рэппера. Свидетель произошедшего рассказал: "Как только Дидди увидел Наоми, он тут же начал выкрикивать оскорбления в ее сторону, обвинения звучали резко. Никто не мог поначалу понять, что произошло и что являлось причиной такого поведения рэппера. Дидди кричал оскорбительные слова и в сторону актера Терренса Говарда (Terrence Howard), который пришел вместе с Кэмпбелл. Однако Наоми повела себя очень достойно, она сделала вид, что не заметила его, а последующие оскорбления звучали не в ее адрес." Другой источник поведал, что в то время пока между Наоми и Дидди формировалась кокетливая дружба, окончательный крах их отношениям нанесла Ким Портер (Kim Porter) , та самая которая в конце прошлого года родила девочек-близняшек от Пи Дидди. Еще одно посвященное лицо рассказывает о том, что "постепенно круг друзей Наоми неумолимо сужается. Те, кто раньше дружил с ней - потихоньку исчезают. Это произошло не сразу, поначалу друзья пытались ей помочь выравнить линию ее поведения и жизни в целом, но со временем они разуверились в успехе этого начинания. Многие уже зачислили ее в список неверных друзей, от которых исходят одни лишь неприятности." По всей видимости, помощь целительницы прошла даром. Напомним, что в конце января этого года Наоми Кэмпбелл посетила Бразилию. Главной целью вояжа Наоми Кэмбелл был визит к целительнице. На местную знахарку была возложена нелегкая задача - помочь супермодели совладать с ее демонами в голове и сердце.