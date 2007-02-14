Отец выкупил портрет Алсу из Думы

Отец певицы Алсу, бизнесмен и политик Ралиф Сафин, выкупил портрет своей дочери у известного челябинского портретиста Игоря Белковского. Еще несколько лет назад совсем еще юная красавица Алсу согласилась попозировать художнику в интерьерах своей комнаты. Не ради покупки. Просто маэстро хотел увековечить красоту одной из самых ярких молодых современниц. Дальше картина зажила своей жизнью - выставлялась с другими произведениями портретиста на выставках, а в последнее время почти прижилась на выставке в Государственной Думе. И вот на днях Белковскому позвонил сам Ралиф Рафилович с готовностью приобрести портрет любимой дочери. По словам художника, покупатель совсем не торговался и сразу согласился приобрести полотно за названную сумму в 15 000 евро.