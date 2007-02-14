Деятели шоу-бизнеса об участии в «Евровидении – 2007»

Яна Рудковская (Продюсерша Димы Билана): «Диме не стоит ехать на конкурс. Я посоветовалась со своими друзьями с «Евровидения», они тоже против повторного участия. Мы сейчас в Америке, записываем песни, которые станут настоящей бомбой. Если участник этого года выступит плохо, мы будем готовы в 2008 году поехать на конкурс и начать с полуфинала». Ася Калясина (Директор Сергея Лазарева): «Я вообще не понимаю, откуда пошла информация, что Сережа едет на Евровидение. Но если Родина скажет «надо», комсомол ответит «есть»!