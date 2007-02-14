Мона Лиза довела охранников Лувра до стресса

Охрана парижского Лувра на грани забастовки. Стражи требуют увеличить им заработную плату как компенсацию за стресс который они переживают, следя за картиной Леонардо да Винчи Мона Лиза. Охранники известного музея требуют прибавки к зарплате в размере 100 фунтов стерлингов ежемесячно. "Каждый раз огромное количество людей толпится возле картины и пытается ее фотографировать, и охранники, которые следят за ней, чрезвычайно волнуются. Сто фунтов в месяц (около 150 евро) - всего лишь компенсация за моральный ущерб", - сообщил представитель охраны. Также они просят увеличить зарплату стражам Венеры Милосской: "В воскресенье около 65000 людей смотрят картины, это тяжелая работа". Одна третья из 180 охранников проголосовала за забастовку, однако поскольку большинство воздержалось, до реального отказа выходить на работу пока не дошло.