Сын Бритни Спирс сделал ноги

Младший сын Бритни - самый загадочный ребенок Голливуда после дочери Тома Круза - все-таки существует. Долгожданное появление таинственного сына Бритни Спирс (Britney Spears) все же свершилось. Бритни после ее незабываемо "дикого" уикенда в Нью Йорке возвратилась в родной Лос Анджелес. Поп-певица направлялась в родимый город вместе со своими двумя сыновьями. У Бритни и Кевина Федерлайна (Kevin Federline) двое сыновей - 16-месячный Шон Престон (Sean Preston) и 4-месячный Джейдан Джеймс (Jayden James). Напомним, что певица провела еще один "дикий" уикенд - на этот раз в Нью-Йорке. Бритни проигнорировала вручение музыкальных наград Grammy в Лос-Анджелесе, которое состоялось в воскресенье, и днем ранее улетела отрываться в крупнейший город США. В субботу около полуночи она появилась в клубе Tenjune в ярко-красном платье, которое скорее напоминало комбинацию. Брит веселилась в клубе с неизвестным темнокожим парнем и такими же, как она сама, полуголыми девушками до 3:30 утра. А уже в воскресенье она в одном бюстгальтере отрывалась с подружками в клубе One Little West 12th.